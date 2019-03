Bob Woodward: “Trump oculta el hecho de que no sabe gobernar”

Una de las voces más respetadas de la historia del periodismo estadounidense, Bob Woodward, no oculta su preocupación por la deriva de una Casa Blanca liderada por un presidente, Donald Trump, que busca infundir terror para ocultar el hecho de que "no sabe gobernar". "El problema es que tenemos una crisis de gobierno porque (Trump), como presidente, utiliza -en cierta medida- todos los abusos, los tuits, las declaraciones furiosas y los insultos como disfraz. Está ocultando el simple hecho de que no sabe gobernar", advierte el veterano reportero de The Washington Post.

En su último libro Fear: Trump in the White House, el periodista de 75 años retrata una Casa Blanca caótica, marcada por la política impulsiva dictada por un mandatario al que le gusta "arriesgar y apostar con algunas de sus ideas", frente a unos asesores que no se atreven a plantarle cara.

La experiencia del veterano reportero se antoja especialmente oportuna en un momento en que en el Capitolio se respira cierto aroma a proceso de destitución contra Trump. "Es posible, pero va a depender de la calidad de las pruebas", señala que por el momento no existen evidencias de que Trump haya cometido ningún crimen.

Woodward reconoce que la situación de división social que atraviesa el país puede suponer un problema. Es ahí, nuevamente, donde el periodismo debe jugar un papel fundamental; para ello, dice, también los reporteros deberán dejar a un lado sus emociones. "Lo que necesitamos -dice con sorna- es tomar calmantes, fijarnos en los hechos y no en lo que nos dicta nuestra opinión política o tu reacción emocional a Trump". ❖