Absuelven a jóvenes que dispararon contra su mejor amigo porque "no tuvieron intención" de matarlo

Quedaron en libertad. Un juzgado de Argentina absolvió a los dos jóvenes responsables del crimen de David Vázquez (18) porque "no tuvieron intención" de matarlo. Gilberto Espinoza fue eximido del juicio y Andrés Castillo, condenado por homicidio culposo, es decir que lo mató accidentalmente.

El crimen ocurrió el domingo 13 de mayo de 2018 en un inquilinato del barrio Parque Industrial, de la localidad San Patricio del Chañar. Los tres amigos estuvieron en una fiesta donde consumieron alcohol y droga.

Al llegar al inquilinato donde vivía Castillo y Espinoza, continuaron consumiendo y armaron una pistola de 9 milímetros. “Estábamos mirando tele y nos pusimos a jugar con el arma que estaba en mi casa. Saqué el cargador porque tenía balas, para que no pasara nada. En eso él me pone la cabeza en el caño y me dice ‘tirá, tirá’”, confesó Castillo, sobre los minutos previos al asesinato.

“Vazquez le dijo a Catillo que le apuntara a la cabeza y le insistió. Castillo le sacó el cargador al arma, pero no advirtió que le quedó una bala en la recamara y cuando apretó el gatillo salió el proyectil y lo mató”, aseguró Gustavo Lucero, defensa de los dos acusados.

Ellos alteraron la escena del crimen y escondieron el arma en ese entonces.

Por esta situación, llegaron al juicio acusados por la fiscalía y la querella por homicidio doloso pero para los jueces dicha figura no quedó demostrada. Ahora, se aguarda la determinación de pena para Castillo ya que Espinoza fue absuelto.