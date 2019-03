"Se quedarán allí para siempre": hallan cuerpos de alpinistas desaparecidos en Nanga Parbat

Solo se esperaba la confirmación oficial y llegó este sábado por parte de un equipo de rescate de Pakistán: las dos siluetas avistadas a 5.900 metros de altitud hace unos días, eran las de Daniele Nardi y Tom Ballard, los alpinistas desaparecidos en la montaña Nanga Parbat el pasado 24 de febrero.

"Estamos abrumados por el dolor. Una parte de ellos se quedará para siempre en el Nanga Parbat. El dolor es fuerte; ante hechos objetivos y, después de hacer todo lo posible por las investigaciones, tenemos que aceptar lo ocurrido", señaló el equipo, mediante un comunicado.

Foto made with a telescope by ⁦@AlexTxikon⁩ and his team on the #NangaParbat. @NardiDaniele is on the center left (orange vest) Tom Ballard at the center (blu vest) and their tent is visible next to Tom. Foto property of ⁦@AlexTxikon⁩. pic.twitter.com/TvOSYwbS2L