Huelga feminista 2019: mujeres marchan durante el Día de la Mujer en España

El Día de la Mujer 2019 es testigo de la movilización masiva en España. La manifestación de este 8 de marzo tiene como lema “1000 motivos”. Los colectivos feministas han llamado a realizar una huelga total. No solo se han enfocado en el área laboral, sino que también quieren que se sienta el impacto del paro de las mujeres en las áreas de consumo, cuidados de la familia y la educación.

En la ‘huelga de cuidados’, los varones tendrían que asumir las tareas que realizan usualmente sus compañeras en el trabajo y en el hogar. El objetivo de la huelga feminista 2019 es visibilizar el aporte y el “trabajo invisible” que realizan muchas mujeres, sobre todo en el aspecto de las tareas domésticas.

A las madres de familia, se les ha pedido que este 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, se sumen a la manifestación feminista. Que no laven, planchen, cocinen. Que no lleven a los hijos al colegio. Que sea el papá quien atienda a los hijos, para que reconozca el trabajo que cuesta y cómo las amas de casa aportan a la economía del hogar ejerciendo de cocinera, lavandera, niñera y trabajadora de limpieza. Así, también se trata de que en la Huelga 8M la responsabilidad de las tareas se distribuyan para que no recaigan solamente en las féminas.

España es uno de los países en los que más fuerza se da este movimiento que reconoce el aporte de la mujer en el día a día. Las concentraciones en la huelga 8 de marzo se darán en Madrid, Barcelona, Sevilla y más de 500 localidades.

Aunque los colectivos feministas han hecho un llamado a que el paro sea de 24 horas, los sindicatos han facilitado un paro de dos horas como mínimo por cada turno.

Huelga 8M en Madrid

La manifestación estudiantil en el Día de la Mujer será a las 12:00 desde la Puerta del Sol; y por la tarde a las 19:00 horas.

Presentación en Madrid de Rosalén por este 8 de marzo. Foto: EFE.

Huelga 8M en Barcelona

La estudiantil irá en la mañana, desde la plaza Universitad, a las 12:00. El bloque mixto saldrá desde las 18:30 horas, desde la plaza de España. Otro bloque de solo mujeres y transexuales lo hará desde la esquina de Gran Vía con Entrenza. La Columna del Barrio, de solo féminas saldrá a las 17:00 desde la plaza Enriqueta Gallinat para participar en la manifestación feminista.

Huelga 8M en Sevilla

A las 12:00 saldrá la estudiantil, desde Las Setas. En la tarde uan comenzará a las 18:30 horas desde la Torre de Pelli y la otra iniciará desde el Puente de Triana a las 19:30 horas.

Objetivos de la Huelga 8M

La huelga 8M ha sido llamada a secundarse con argumentos que giran en torno a cuatro ejes: la violencia, el cuerpo, las fronteras y la economía.

La huelga feminista, convocada por la Comisión 8M se realiza para, entre otras cosas, “que se considere violencia machista como una cuestión que atañe a toda la sociedad”, “para que seamos dueñas de nuestros cuerpos, nuestros deseos y nuestras decisiones”, “para que cese la criminalización social de las personas migrantes y de las mujeres en las luchas sociales antirracistas” y “para que se visibilice el trabajo doméstico”.