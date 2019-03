Contrainteligencia chavista allana casa y arresta al periodista estadounidense Cody Weddle

Censura, muertes y desabastecimiento tanto de alimentos como de medicinas caracteriza la crisis en Venezuela. Tal es el legado del régimen de Nicolás Maduro, el mismo que este martes ordenó al servicio de contrainteligencia la detención del periodista estadounidense Cody Weddle. El colaborador de una cadena televisiva de Miami padeció el allanamiento de su vivienda este martes, luego fue arrestado y su paradero es desconocido, hasta el momento.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el senador estadounidense, Marco Rubio -ambos recurrentes detractores del régimen de Maduro- exigieron su pronta aparición este miércoles y el primero, además, calificó al gobierno chavista como “régimen opresor y usurpador”.

La última comunicación del periodista con el canal de televisión Local 10, de Miami, fue durante la tarde del martes cuando reportó la llegada a Caracas de Juan Guaidó, quien desafió al régimen de Nicolás Maduro y, primero, abandonó el país a pesar de la orden de impedimento de salida y, luego, regresó a Venezuela a pesar de las amenazas del chavismo.

El mismo canal de Estados Unidos señala que ha tratado de ubicar a Cody Weddle y que recibieron reportes sin confirmar que indican que oficiales venezolanos llegaron a su vivienda y se lo llevaron.

El senador Marco Rubio también se pronunció acerca del caso y publicó en su cuenta de Twitter la denuncia de Local 10.

U.S. citizen & journalist ⁦@coweddle⁩ is missing in #Venezuela & apparently arrested by the #MaduroRegime this morning. https://t.co/Vt4LYzvHjI