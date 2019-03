Hombre que denunció “violencia de género” por parte de expareja se suicidó

En Argentina, un conocido DJ de Córdova se suicidó a los 35 años. Edu Vázquez recibía denuncias de su exnovia a través de las redes sociales. Hace algunos días estalló en Twitter. Realizó una recopilación de las publicaciones en las que la mujer lo había acusado de abortista y los mensajes de texto que aún le enviaba para que regresara con él.

“Micaela Busso hace más de 10 meses me extorsiona diciendo si no vuelvo con ella seguirá denunciándome públicamente”, escribió en sus redes sociales, el DJ cordovés, días antes de suicidarse. “Dejé de hacer lo único que me hace feliz, tocar. Estoy muerto en vida”, aseguró Edu Vázquez, quien se había sumido en la depresión, de acuerdo a medios de Argentina.

Edu Vázquez contó en su cuenta de Facebook que su expareja era de Córdova, Argentina, pero vivía en el exterior. “A causa de sus mentiras no fundamentadas ante la ley, tuve que dejar de hacer lo único que me hacía feliz, tocar música profesionalmente”, indicó el hombre de 35 años a fines de enero.

“Estoy tan seguro que soy inocente que me ofrezco a presentarme ante medios de comunicación, justicia y todo los que sea necesario para que esto se aclare y le pongan un freno a esa mujer”, indicó el DJ cordovés, días antes de optar por el suicidio.

Según escribió en sus redes sociales, su expareja lo acusaba de haberla obligado a abortar. Adjuntó los pantallazos de las publicaciones y también de los mensajes de reconciliación que la joven de Córdova le mandaba.

“No pido piedad ni apoyo, quiero que sepan que existe la violencia de género de ambas partes y que el daño psicológico y laboral, pero sobre todo dejar de hacer lo que amo, me llevó a una depresión de la que no sé si podré salir”, fue su última publicación en las redes sociales.

Este lunes los vecinos de San Javier, Argentina, encontraron el cuerpo de Edu Vázquez, quien se hiciera un nombre como DJ en Córdova. Aún no se ha establecido la causa de la muerte, pero la policía adelantó que sería suicidio, ya que el joven se habría ahorcado.