"Me alertaron que querían envenenar a AMLO", reveló exasesora de campaña

AMLO vuelve a acaparar las portadas de los diarios y páginas de noticias en México luego del revelador testimonio que diera Tatiana Clotuhier, su excoordinadora de campaña política. Y es que la experta en comunicación política que apoyó en el camino a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador en el 2018, señaló que durante el periodo de campaña, el hoy gobernador de México se expuso a múltiples peligros, los cuales podrían haber acabado hasta con su propia vida.

En el marco de la presentación de su libro 'Juntos Hicimos Historia', en el cual narra el trabajo al lado de AMLO durante el camino al sillón presidencial, Tatiana Clotuhier reveló diversos detalles hasta entonces secretos sobre Andres Manuel López Obrador, desde la fecha en que lo conoció, que data del 2005.

Clotuhier reveló cómo fueron los primeros meses de campaña en el 2018. En este periodo, señala, López Obrador subió de peso y tomó decisiones muy particulares respecto a su vestimenta, las cuales no compartió pues mostraba una imagen muy disparatada del hoy presidente de México.

En el primer debate presidencial, recuerda Tatiana Clotuhier, utilizó un saco muy grande para su tamaño y una corbata de la década de los setenta, muy fuera de tono. "En el primer debate, nuestro candidato se puso un traje que pensé: ¡Ay, Dios de mi vida! Los otros candidatos se veían impecables, el nuestro no", relató la exasesora de campaña, quien agregó que se compró una camisa que ni se probó.

"A él no le importa eso de la ropa y no repara en su aspecto ante los medios de comunicación. Si hubiera tenido que remangarse la camisa en el debate, pues lo habría hecho", señaló Tatiana Clotuhier.

Más allá de su vestimenta, lo que generó gran alarma en esta coordinadora política fueron las alertas que empezaron a circular sobre el peligro al que se exponía AMLO en contienda. Andrés estaba muy vulnerable ante cualquier circunstancia, razón por la cual, su esposa, Beatriz Gutiérrez Muller, estaba atenta a cada detalle. El temor fue tal que incluso la hoy Primera Dama de México decidió colocarle amuletos en su saco para protegerlo.

Sin duda, uno de los problemas era la sobreexposición de AMLO ante la multitud, en función de establecer un vínculo más cercano al electorado. El temor crecía respecto a su seguridad: "En los actos de campaña, Andrés Manuel pasaba demasiado tiempo expuesto a la gente y sin ninguna protección; información de muchas fuentes nos advertía que nuestra aspirante era vulnerable, por lo que yo sí temía que le hicieran algo, desde un 'trabajito' hasta darle algún tipo de sustancia que lo dañara físicamente' señaló Tatiana Clouthier.

Con el tiempo fue más la gente que empezó a alertarla del daño que le querían hacer a AMLO. No fue sino hasta que diversas fuentes le dijeron a Clouthier que querían envenenar al actual gobernador de México, que su temor creció. "Beatriz se reía de mí y me preguntaba: "¿Apoco sí crees en esas cosas" Y le contestaba: "No sé si tú creas o no, yo solo te comparto información. Muchas voces me advirtieron que hasta lo querían envenenar", recordó Clouthier.

En la publicación que está próxima a venderse dentro de las librerías y tiendas de México, se sabe que diversas personalidades políticas del país azteca se mencionan dentro de sus líneas. Margarista Zavala, Jaune Rodríguez 'El Bronco' y María de Jesús Patricia son solo algunos de los nombres, relató Tatiana Clouthier.