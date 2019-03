Se destrozó el pie por correr sin zapatilla, pero gana carrera de 3.000 metros [FOTO]

El pasado 23 de febrero se disputó una de las carreras más importantes en Estados Unidos. La Ivy League Heptagonal Championships de Cambridge de 3.000 metros planos, en la que participan atletas de diferentes universidades del país norteamericano.

Kieran Tuntivate, un joven atleta que participó en la carrera Ivy League Heptagonal Championships de Cambridge, en Estados Unidos, dejó su nombre para la historia de este deporte, ya que el mismo, ganó la competencia utilizando una sola zapatilla.

Asistentes en la carrera Ivy League Heptagonal Championships de Cambridge, en Estados Unidos, no podían creer lo que había sucedido. El corredor de 22 años llegó a la meta a los 8 minutos, 12 segundos y 72 centésimas.

Aunque en el trayecto haya perdido una zapatilla, Tuntivate no se dio por vencido y siguió, llevándose el primer lugar.

“Creo que a los 300 metros se me salió la parte de atrás de la zapatilla. Corrí incómodo unos 100 o 200 metros, tratando de quitarme la zapatilla. A unos 400 metros la tiré e intenté calmarme y no pensar en ello todo el tiempo”, indicó el deportista.

Resaltó que, en la última vuelta, sintió cómo la piel se le despegaba: "Mis últimos cien metros fueron borrosos".

Actualmente, el joven se encuentra fuera de las pistas y en plena recuperación, ya que correr sin zapatilla le trajo graves consecuencias.

SHOELESS KIERAN TUNTIVATE.



The @HarvardTrack_XC junior loses his shoe on the first lap, then goes from third to first down the stretch to win the #IvyHeps Indoor 3,000! pic.twitter.com/ylz3nTLibz