Periodista rusa relató el terrible asalto que sufrió en Venezuela

Annika Rothstein, periodista rusa, se salvó de morir a manos de la represión chavista tras ser asaltada por un colectivo armando en la frontera de Venezuela, donde existe un conflicto por el intento de entregar ayuda a los pobladores de dicho país.

Rothstein contó, a través de su cuenta de Twitter, cómo fue víctima del robo de su equipo de trabajo. Según señaló le apuntaron con una pistola en la cabeza, la golpearon y le quitaron la ropa porque le dijeron que era de "contrabando".

Tras ser agredida y asaltada, la periodista rusa narró que los ladrones le dieron "cinco segundos para huir" antes de que sea asesinada. No obstante, Annika Rothstein llegó con vida a la capital venezolana (Caracas) y publicó en su cuenta de Twitter lo que vivió.

"Ha sido un largo día conduciendo de Táchira a Caracas y ahora estoy sentado con las emociones de lo que pasó. Como terapia, me gustaría contártelo, así que prepárate para un hilo #Venezuela. Debido a que los caminos hacia la frontera estaban todos bloqueados por militares, tomamos las carreteras secundarias. Fuimos guiados por los lugareños, pero tan pronto como se fueron los colectivos aparecieron. Eran 10 a 15, enmascarados y fuertemente armados", dijo.

"Sacan sus armas y nos dicen que nos tiremos al suelo. Pusieron armas en la parte posterior de nuestras cabezas y escuché cómo les quitaban el seguro. Estoy en silencio. Congelada. Mientras tanto, nuestras bolsas se abren y todo se tira al suelo. Encuentran mis cámaras y empiezan a gritar de nuevo. Me gritan que me estoy infiltrando en Venezuela y que estoy tratando de destruir el país y que lo que estoy haciendo es ilegal. Tengo miedo y todo lo que puedo decir es "ok". Uno de ellos, obviamente de alto rango -a juzgar por sus ojos-, quiere mi chaleco", agregó como parte de su relato.

Finalmente, sostuvo: "El que es obviamente el jefe le dice a los más locos que no disparen. Luego hay un breve silencio. No puedo respirar. De repente, uno de ellos nos dice que nos levantemos y grita "tienes cinco segundos y luego mueres" y grita "UNO … DOS. Cinco minutos después, algunos lugareños nos detienen en la carretera de San Antonio del Táchira y nos dicen que otra pandilla de colectivos está disparando por la carretera. Estos lugareños, a quienes debo mi vida, nos esconden en su cobertizo donde permanecemos por lo menos una hora mientras hay disparos en ambos lados".