Juan Guaidó: "nos vemos en Caracas muy pronto"

Luego de la reunión en Colombia con el Grupo de Lima y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció a través de un video en su cuenta oficial de Twitter.

"Venezuela, vamos bien, hay otras reuniones como las del Grupo de Lima que nos deben llenar de ánimos y que forman parte de la estrategia que seguiremos en los próximos días", dijo Guaidó a los ciudadanos.

En el video resaltó que actualmente Venezuela es reconocida por las principales democracias del mundo, mientras que "el usurpador", refiriéndose a Nicolás Maduro, "es un hombre cada vez más solo y más desesperado". "Ahora detiene y reporta a periodistas", haciendo énfasis en lo que ocurrió con Jorge Ramos de la cadena Univisión.

Guaidó dijo que hubo varios uniformados que le informaron que el gobierno de Nicolás Maduro vistió de militares a cientos de presos para dispararle al pueblo del Táchira y Bolívar (estado fronterizo con Colombia y Brasil).

"Desde los rasgos más bajos, hasta los más bajos, le reprocha saber que una ministra le entrega armas y uniformes a delincuentes", resaltó el opositor.

Además dijo que en los próximos días, desde la Asamblea Nacional, comunicaremos contundentes medidas que se tomarán al respecto: "sepan que yo no asumí este compromiso, para no hacerlo de otro lugar que no sea Venezuela. Nos vemos en Caracas muy pronto".

Concluyó que en los próximos días estará enviando un audio, con pasos a seguir en estos procesos: "la esperanza nació para no morir".

No asumimos este compromiso para luchar desde afuera, por eso, pronto estaré en Venezuela para ejercer mis funciones como Presidente (E).



Haré circular un audio con las próximas instrucciones. Les pido que difundan masivamente nuestro mensaje



Nada nos detendrá.#VamosBien pic.twitter.com/W5SJBWr61S — Juan Guaidó (@jguaido) 27 de febrero de 2019

"Un preso no le sirve a nadie, un exiliado presidente tampoco. Estamos en una zona inédita(...) Y mi función y mi deber es estar en Caracas a pesar de los riesgos, a pesar de lo que eso implique", dijo Juan Guaidó en una entrevista difundida el martes por el canal NTN24.

Guaidó llegó a Colombia el último viernes para coordinar la entrega de ayuda humanitaria por la frontera con Venezuela, país que afronta una severa crisis económica, con carencia de alimentos y medicinas. La frustrada actividad culminó en enfrentamientos con las tropas leales a Nicolás Maduro.

También participó en Bogotá de la reunión del Grupo de Lima, que se comprometió a estrechar el cerco contra Maduro pero sin recurrir a la fuerza.

Los países que desconocen a Nicolás Maduro alegan que su elección fue fraudulenta. Ante ese escenario, Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamó el 23 de enero como gobernante encargado.

Guaidó insistió en que regresará esta semana a Caracas a ejercer sus "funciones", aun "si deciden dar el paso" de encarcelarlo.

Colombia denunció "serias y creíbles amenazas" contra Juan Guaidó y responsabilizó al gobierno "usurpador" de lo que pueda ocurrirle. Maduro ha dicho que Guaidó deberá responder a la justicia.