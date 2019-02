Mujer fue separada de su bebé e internada en Psiquiatría por rezar a sus dioses

Carabineros de Chile separaron a una mujer haitiana de su hijo de seis meses y la internaron en una unidad de psiquiatría del Hospital Regional de Iquique después de que ella padeciera de un cuadro de ansiedad en el que le rezó a sus dioses.

Vitha Malbranche, procedente de Haiti, viajaba desde Santiago, Chile, hacia Brasil, donde la esperaba su hermano. En el trayecto, la mujer padeció de ansiedad. Los pasajeros del ómnibus optaron por bajarla del bus, hasta que pudiera superar el cuadro.

La mujer de Haití procedió a realizar un ritual propio de su cultura para tranquilizarse. Este consistió en una danza y rezos a sus dioses.

Sin embargo, el actuar de Vitha Malbranche fue interrumpido por los carabineros de Chile. Ellos, al desconocer dicho ritual de la cultura haitiana, la detuvieron y la internaron en la Unidad de Cuidados Intensivos de Psiquiatría para adultos del hospital ubicado en la localidad de Iquique.

El pasado 13 de febrero se vio el caso ante el Tribunal de Familia de Iquique, Chile. La justicia determinó que el bebé de seis meses fuera separado de su mamá. El pequeño fue trasladado a una unidad de lactantes. Las autoridades chilenas no permitieron que la mujer amamantara a su hijo durante una semana.

En el mismo período de tiempo, Vitha Malbranche no contó con un traductor que le explicara su situación.

Tras conocerse su caso, la mujer de Haití ha recibido la asesoría de instituciones y organismos no gubernamentales de Tarapacá. El Observatorio Contra la Violencia Estructural hacia las Mujeres (OCVEMU), AMPRO Tarapacá, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y el Centro de Atención Jurídica de la Universidad de Tarapacá acusaron a las autoridades de medicarla sin su consentimiento, de no dignosticarla correctamente, de interrumpir su proceso de lactancia y de no haber facilitado su derecho a la legítima defensa, según ADN Chile.

La salida de Vitha Malbranche, la madre haitiana, de Psiquiatría será determinada en una audiencia de Chile.