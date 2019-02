AMLO le concederá el deseo a la madre del ‘Chapo’ y otorgará visas a las hermanas [VIDEO]

Cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) visitó el municipio de Badiraguato, en México, donde nació Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, la madre del narcotraficante convicto en Estados Unidos le envió una carta pidiéndole apoyo para su hijo como comentó en la conferencia publicada en YouTube.

“Fui a Badiraguato y un abogado me entregó una carta de la mamá de Guzmán Loera, como toda madre pidiéndome apoyo para su hijo. En lo jurídico me hicieron un planteamiento, y también en la parte humanitaria”, indicó AMLO durante la conferencia de prensa hoy viernes 22 de febrero.

La parte humanitaria tiene relación con el otorgamiento de visas estadounidenses a las hermanas del ‘Chapo’ para que puedan viajar a visitarlo. El mandatario de México indicó que dio instrucciones para que estas se tramiten, como su puede escuchar en el video de YouTube.

“En lo segundo que tiene que ver con el otorgamiento de unas visas humanitarias para que dos hermanas de Guzmán Loera puedan viajar a Estados Unidos di instrucciones de que se procediera”, afirmó el presidente López Obrador.

Con respecto al tema jurídico, AMLO afirmó que este “corresponde en una primera instancia a Secretaría de Gobernación y a la Fiscalía General y al Poder Judicial”. Luego agregó que se entregará el escrito a la instancia correspondiente.

“En lo segundo, sí di instrucciones para que se den todas las facilidades y que las hermanas puedan ir a Estados Unidos y ayudarles de acuerdo con las leyes, los reglamentos que tienen en ese país para que puedan visitarlo o tener comunicación. No me lo pidió ella. En la carta me habla de sus dos hermanas”, agregó AMLO en la conferencia de prensa que puede verse en YouTube.

Mira aquí lo que AMLO dijo en la conferencia de prensa acerca del 'Chapo'