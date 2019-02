Venezuela Aid Live: 5 conciertos benéficos que fueron un éxito total [VIDEOS]

A pesar de todo, la solidaridad siempre existirá. El Venezuela Aid Live, concierto benéfico que busca reunir fondos económicos para apoyar a los venezolanos por la actual crisis que sufre su país, es prueba de ello. De acuerdo al propio promotor, se espera que 300000 personas acudan al llamado.

Este viernes 21 de febrero, en el evento organizado por el empresario Richard Branson se presentarán artistas de gran renombre como Alejandro Sanz, Juanes, Carlos Vives, Fonseca, Reik, Ricardo Montaner, José Luis Rodríguez "El Puma", Juan Luis Guerra, entre otros, en el Puente internacional Las Tienditas, Cúcuta, Colombia (frontera con Venezuela).

Así como esta actividad (que busca apoyar a los que sufren la crisis en Venezuela), desde la segunda mitad del siglo pasado se han realizado megaconciertos por propósitos altruistas. Para esta publicación hemos elegido 5 de los más conocidos e influyentes. Esta es la lista:

Concierto para Bangladesh de 1971

Se llevó a cabo el 1 de agosto de 1971 en Nueva York, Estados Unidos. La motivación para este festival de artistas fue ayudar a los habitantes de la nación de Bangladés (recién separada de Pakistán) que sufría de hambruna. El que se encargó de gestionar fue principalmente George Harrison. Bob Dylan, Eric Clapton, Ringo Starr participaron en el concierto. El monto recaudado ($243,418.50) se entregó a Unicef.

Live Aid de 1985

Se realizó el 13 de julio de 1985 en Inglaterra y Estados Unidos de manera simultánea. Los conciertos se organizaron para darle un soporte a los pobladores de los países africanos de Etiopía y Somalia, que viven en extrema pobreza. Entre los artistas y bandas que dijeron presente están Queen, Elton John, U2, David Bowie, Eric Clapton, Ozzy Osbourne, Joan Baez, Phil Collins, Madonna, Dire Straits, etc.

The Concert for New York City del 2001

Por iniciativa de Paul McCartney se preparó este concierto en homenaje a los fallecidos (y apoyo a sus familiares) tras los atentados sucedidos el 11 de septiembre en Estados Unidos. The Who, David Bowie, Elton John, Eric Clapton, Mick Jagger and Keith Richards, Billy Joel, Bon Jovi, Kid Rock, etc. asistieron al recital que también contó con la presencia de políticos norteamericanos, deportistas y cineastas. El recital se realizó el 20 de octubre de ese año.

Live 8 de 2005

Concierto organizado por irlandés Bob Geldof y realizado de manera simultánea en diferentes países del mundo (Sudáfrica, Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unidos, Alemania, Italia, Francia y Rusia). En esta ocasión el principal objetivo fue alzar una voz de protesta ante las naciones que integraban el G8 para que apoyen a disminuir la pobreza en países en crisis. Destaca la presencia de Paul McCartney, Pink Floyd, Elton John, Sting, Velvet Revolver, Keane, R.E.M., The Who, Queen + Paul Rodgers, Placebo, Muse, Audioslave, Chuck Berry, etc..

Live Earth del 2007

Oro exitoso recital simultáneo (Australia, Brasil, China, Alemania, Inglaterra, Japón y Estados Unidos). En esa oportunidad se buscaba concientizar el problema del calentamiento global. Participaron Metallica, Red Hot Chili Peppers, Maná, los Foo Fighters, Snoop Dogg, Lenny Kravitz, Bon Jovi, Sheryl Crow, Duran Duran, los Black Eyed Peas, entre otros.