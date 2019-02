España: una mujer fallece y 18 personas se intoxican tras comer en restaurante de lujo

Una mujer de 46 años de edad falleció tras haber comido en el restaurante Riff de la ciudad de Valencia en España. Otros 18 comensales también presentaron síntomas de intoxicación. Tras este incidentes, el lujoso restaurante, galardonado con una estrella Michelin, cerró sus puertas hasta que se aclare lo sucedido.

María Jesús Fernández Calvo acudió junto a su esposo y su hijo de 12 año a cenar al restaurante Riff, del chef alemán Bernd H. Knöller. La familia pidió el menú degustación, valorizado en 96 dólares.

Cuando María Fernández y su familia llegaron a casa empezaron a tener vómitos y diarreas. Padre e hijo pudieron superar la intoxicación, pero la mujer sufrió un paro cardíaco y falleció el pasado domingo 17 de febrero.

Según Ana Barceló, Consejera de Sanidad de Valencia, 18 clientes han sufrido molestias gastrointestinales. "Se ha encuestado a 49 clientes [que comieron del 13 al 16 de febrero en el restaurante investigado], y 18 de ellos [además de la fallecida] presentan una clínica coincidente con diarrea y vómitos de aproximadamente 24 horas de evolución. La sintomatología es leve y con buena evolución”, dijo.

Ahora, se espera el resultado del análisis del Instituto Nacional de Toxicología para determinar su existe una relación entre los productos que se utilizaron en la comida y el fallecimiento de María Fernández. Ese día, unos hongos, llamados colmenillas, fueron parte del menú degustación.

Medios españoles han señalado han señalado que las colmenillas contienen hemosilinas, sustancia que desaparece con el calor. Y que, al no ser manipuladas correctamente, dichos hongos podrían generar una intoxicación. Sin embargo, expertos señalan que las colmenillas no se consideran mortales y no hay evidencias de que el alcohol potencia su toxicidad.