Se enteró que su madre se lanzó de un puente con ella en brazos cuando tenía 3 años

Gran parte de su niñez y toda su adolescencia pensó que su madre había muerto en un accidente automovilístico, por lo menos, eso era lo que le decían su familiares. El tiempo y quizás el azar le llevó a descubrir que su mamá ya no estaba con ella por la depresión que la había empujado al suicidio.

Bertha Loaiza cuenta a la BBC, que cuando era pequeña debía ir a terapias para corregir un problema de postura, pues producto del accidente automovilístico caminaba un poco chueco; además tenía problemas en la vista ya que casi pierde un ojo. Más tarde descubriría que la causa era otra.

En ese transcurso y como cualquier persona a esa edad, consultaba por su madre, a lo que su familia le respondió que había muerto en la misma fatalidad que a ella le había dejado secuelas. Dicha explicación la dejaba con cierta calma y jamás fue motivo de preocupación.

Y no fue si no hasta los 17 años que un día limpiando la casa junto a su abuela un encontró un VHS que no tenía ningún tipo de descripción, así que lo reprodujo en la televisión y así se dio cuenta que aparecía bailando en una actividad escolar, aunque su imagen era utilizada en un reportaje para hablar de la sobreviviente a un suicidio que se había dado hace algunos años en el puente Coronado, estado de San Diego, Estados Unidos.

Como es claro, pidió explicaciones a su familia, quienes le dijeron que se lo habían ocultado porque no querían generarle un fuerte impacto emocional. Sin embargo, Bertha insistió en saber más sobre el suicidio.

Su madre, de origen mexicano, había tenido un romance con un hombre con el cual tuvieron a Bertha muy jóvenes, no obstante, él se alejó y vio oportuno que la pequeña se vaya con la familia de la mujer pues tendría más y mejores oportunidades con ella.

Si bien no sabe a ciencia cierta si el alejamiento con el hombre haya sido la real causa, Bertha supo que su madre atravesaba por un grave cuadro depresivo desde mucho antes de decidiera acabar con su vida.

Finalmente lo hizo en el verano de 1985 cuando tenía 26 años y su hija apenas 3, personas que habían acudido esa tarde a las playas cercanas al puente Coronado ayudaron a ambas cuando aún estaban con vida, sin embargo, en el hospital solo Bertha pudo ser salvada.

La familia de su madre sabía que sufría de depresión y a pesar que la habían llevado a tratarla con especialistas, nunca pudo ser ayudada de manera oportuna. Conocer esto fue motivo para que Bertha empezara a asistir a grupos de conversación integradas por personas que habían perdido a conocidos por depresión.

No obstante, al principio le costó contarlo ya que se dio cuenta que su caso había sido muy sonado en San Diego y casi todo el mundo la reconocía, se sentía señalada. Por ello creyó que la muerte de su mamá debía quedar como consecuencia de un accidente automovilístico.

Hasta que años después se dijo a si misma que su experiencia debía servir para poder ayudar a personas con problemas mentales y de la importancia de hablar de estos temas y romper con lo que considera “el tabú del suicidio”.

“La salud mental es igual de importante que la física. Hay que aprender cuáles son los síntomas, y si uno no se siente bien, hay que hablar con alguien de confianza o con el médico (...) Pero sobre todo, que no se den por vencidos. No es nada fácil, pero sí se puede supera.", reflexiona Bertha ante la BBC.

Luego de 20 años de conocer la verdad, Bertha afirma que no guarda rencor a nadie, pero que hablar del tema aún le genera grandes emociones”

Actualmente, labora en el centro de citas de una compañía aseguradora y de servicios de salud, donde ve muchos casos de personas con enfermedades mentales; y desde hace poco fue invitada a ser parte del proyecto web encuentraquedecir.org para informar sobre la depresión y sobre cómo ayudar a quien la tiene.