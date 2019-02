Pedro Sánchez no “se cierra” a pactar con los independentistas tras el 28A [VIDEO]

Luego de anunciar el adelanto de las elecciones en España el 28 para el de abril, Pedro Sánchez reveló durante una entrevista con RTVE que “no se cierra” a pactar nuevamente con los independentistas tras los comicios y revisar la situación de Cataluña.

A pesar de que los votos en contra en los Presupuestos de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y del Partido Demócrata Europeo Catalán (PdeCat) precipitaran el adelanto de las elecciones, el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) no descarta la posibilidad de negociar después de la votación.

“Tampoco me cierro a entenderme con Ciudadanos, Podemos o el PP”, agregó Pedro Sánchez en su primera entrevista luego de anuncia la convocatoria a elecciones generales. El mandatario de España subrayó que no hay que especular sobre los futuros pactos. Para él, lo importante no es decir con quién se hará un acuerdo, sino mostrarle a la población que existe un proyecto a trabajar.

Acerca del independentismo catalán, Sánchez aseguró que nunca hubo un acuerdo con ellos a cambio de su apoyo en la moción de censura y criticó a los que “echan gasolina” en el conflicto con Cataluña.

El presidente de España alegó que, para él, los independentistas tienen “pavor a dialogar” porque no quieren admitir que la independencia de Cataluña “no es posible” y que deberían volver a la senda constitucional.