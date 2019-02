Nieve negra y tóxica reduciría la esperanza de vida en Rusia [FOTOS Y VIDEOS]

Rusia y muchos ambientalistas no salen del asombro al ver que en la región siberiana de la Cuenca de Kuznetsk ha caído nieve negra.

Las imágenes y videos del escenario apocalíptico del pueblo, el mismo en el que viven más de dos millones de personas y que está a 3,000 kilómetros de Moscú, ya son viral en Facebook.

El problema de este fenómeno, que ya ha sido difundido vía Facebook, radica en que la nieve negra en Rusia está contaminada con carbón. Vladimir Slivyak, miembro del colectivo ambientalista Ecodefense, expresó que los expertos ya consideran esto como una catástrofe ecológica.

La Cuenca de Kuznetsk, ubicada al sur de Siberia, es uno de los mayores yacimientos de carbón del planeta. Por ello, la actividad minera es la principal sospechosa del daño ambiental.

Según algunos grupos ambientalistas, la esperanza de vida en esta zona es de tres a cuatro años menor que el promedio nacional en Rusia, que es de 66 años para los hombres y 77 para las mujeres. Además, los índices de cáncer, parálisis cerebral infantil y tuberculosis también están por encima del promedio nacional en Rusia.

#Russia is a country of outstanding natural beauty and diversity. But the sheer lack of environmental regulations is a devastating effect for residents in #Kuzbass, where last night there was BLACK SNOW. pic.twitter.com/zMiEWBJbnh