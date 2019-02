"Puse mi pie en su cuello", el relato del hombre que mató a un puma con sus propias manos

El corredor Travis Kauffman se mudó a Fort Collins, del estado de Colorado en Estados Unidos, para vivir un estilo de vida al aire libre y en un día de rutina tuvo que asfixiar a un puma luego que éste lo atacara.

Este jueves, Kauffman de 31 años dio una conferencia de prensa narrando "la pesadilla" que vivió el pasado 4 de febrero cuando ganó la lucha cuerpo a cuerpo con el depredador, conocido también como 'león de montaña' o 'león americano'.

"No soy Chuck Norris. Lo sé, es una gran decepción", bromeó. "Chuck habría salido sin un rasguño y, probablemente, tendría al puma colgado en sus hombros. Bueno, no solo al puma, sino toda la colina", añadió entre risas Kauffman.

Kauffman planeaba trotar entre 20 y 25 kilómetros en el espacio abierto de Horsetooth Mountain, de Estados Unidos. Comenzó su rutina pero fue interrumpido cuando escuchó el susurro de agujas de pino en algún lugar detrás de él.

No habría girado la cabeza para mirar por creer que era una “criatura del bosque” más pequeña. Pero en el fondo de su mente siempre hubo un pensamiento que podría ser otra cosa y esta vez fue un puma.

El felino estaba a unos 3 metros de distancia, entonces Kauffman levantó los brazos y comenzó a gritar para intentar asustar al animal. Pero no funcionó.

El puma se abalanzó, mordiendo la muñeca de Kauffman mientras él intentaba proteger su cabeza de las garras que le alcanzaron el rostro, cuello y piernas.

Intentó quitarse al depredador de encima pero ambos rodaron por la colina. Se procedió una lucha cuerpo a cuerpo. El corredor logró sujetar las patas traseras del felino mientras alcanzaba palos y rocas para golpearlo. Todo el tiempo su brazo seguía atrapado en la boca del puma.

Golpeó al puma en la cabeza, sin efecto alguno. En un momento estuvo encima del felino y pisó fuertemente contra su cuello hasta que logró asfixiarlo provocando que soltara su muñeca atrapada entre sus mandíbulas.

En ese momento huyó herido por casi 5 kilómetros hasta que se encontró con otro corredor y lo llevaron al hospital.

"It was just a wrestling match" Travis Kauffman fought a mountain lion... and won (Contains some upsetting scenes) [tap to expand] https://t.co/eXV5ZmUUMq pic.twitter.com/D7HOtsuXXK

“Fue pura adrenalina. Hubo cierto punto en que simplemente imaginé que me quedaba atrapado en esta ladera y, finalmente, solo un felino me roía, lo cual es escalofriante. Pero, en su mayor parte, la adrenalina siguió en esos momentos”, comentó Kauffman a la prensa.

El corredor recibió 19 puntos de sutura en su mejilla, seis a lo largo del puente de la nariz y otros tres en la muñeca, donde el animal lo había agarrado.

El deportista resaltó que las prendas de invierno que llevaba puestas impidieron que resultara con más heridas y que trotara sin auriculares le permitió escuchar al puma acercarse y notar que venía detrás de él.

'I STEPPED ON ITS NECK': When the animal clamped its jaws on runner Travis Kauffman's wrist, he said he jammed his foot onto the cat's neck in a life-or-death fight. https://t.co/VQc3nHVqk7