Donald Trump sancionó a cinco funcionarios de Nicolás Maduro

Estados Unidos sumó presión este viernes contra la Venezuela del presidente Nicolás Maduro, al anunciar sanciones contra cinco funcionarios de inteligencia y seguridad de su entorno, mientras en el frente diplomático sigue el pulso con la oposición liderada por Juan Guaidó.

"El Tesoro sigue tomando medidas contra funcionarios que han ayudado a que el régimen ilegítimo de Maduro reprimiera al pueblo venezolano", apuntó en un comunicado el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

La administración de Donald Trump viene imponiendo una serie de sanciones contra el gobierno de Maduro para forzar su salida del poder y reconoce al autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, al igual que otros 50 países.

Entre los sancionados este viernes figuran el jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), Manuel Ricardo Figuera, a quien Washington acusa de "torturas masivas" y el presidente de la petrolera estatal PDVSA, Manuel Salvador Quevedo Fernández.

El Tesoro apuntó que sancionó a "cinco funcionarios alineados con el ilegítimo expresidente Nicolás Maduro, quien sigue reprimiendo la democracia y a los actores democráticos en Venezuela, y que incurre en hechos significativos de corrupción y fraude contra el pueblo de Venezuela".

En la lista está también el comandante de la Guardia Presidencial, Iván Hernández Dala, "responsable de graves violaciones de derechos humanos y de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática".

Además figura Hildemaro Rodríguez Mucura, primer comisario del SEBIN, que según Washington ordenó la detención de Guaidó.

El quinto es Rafael Enrique Bastardo Mendoza, comandante de una unidad de la Policía conocida como Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), y que según el Tesoro funge como el "grupo de exterminio" de Maduro, "conocido por sus métodos cruentos e irrupciones con el rostro cubierto, y por llevar a cabo redadas nocturnas en toda Caracas".

Las nuevas sanciones bloquean los bienes que estas personas puedan tener en Estados Unidos y prohíben toda transacción de los afectados en el país o con estadounidenses.

El Tesoro aclaró a su vez que las sanciones "no serán necesariamente permanentes, sino que tienen como propósito motivar un cambio positivo de conductas".

Trump ha admitido que evalúa "todas las opciones" ante la crisis en Venezuela, pero aseguró que aún no decidió si enviar tropas a la región.

El vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence dijo a través de su cuenta oficial de Twitter que "las nuevas sanciones contra los Insiders de maduro son una clara señal de que seguiremos actuando contra quienes amenazan la libertad y los derechos humanos en Venezuela".

New sanctions against Maduro insiders are a clear signal we will continue to act against those who threaten freedom & human rights in VZ. We stand w/ the people of Venezuela, their constitution & Pres. Juan Guaido to support delivery of humanitarian aid & a democratic transition.