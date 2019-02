Argentina: critican banner por San Valentín en la fachada de La Casa Rosada

En el Día de San Valentín, la Casa Rosada de Argentina amaneció con un banner de Romeo y Julieta dándose un beso en su fachada.

Se trata de una impresión del cuadro 'Romeo y Julieta', pintado por Sir Francis Dicksee en 1884. De esta forma, la Casa Rosada se sumó a la celebración internacional del día de San Valentín.

"La icónica pareja creada por William Shakespeare fue elegida para ocupar el frente de la Casa como símbolo del amor romántico[...] La Casa Rosada le desea un feliz Día de San Valentín a todos los enamorados, a todas las personas que se aman”, se lee en parte de una publicación dejada por el Gobierno en su cuenta de Facebook.

Sin embargo, el afiche colocado en la sede del Poder Ejecutivo de Argentina recibió críticas de los usuarios de redes sociales. Decenas de personas expresaron su malestar ante la iniciativa, pues se han realizando masivas protestas en 50 ciudades del país para reclamar al gobierno de Mauricio Macri declare la emergencia alimentaria y ponga fin a incrementos de tarifas como la electricidad.

También algunas personas discreparon con la elección de Romeo y Julieta como ejemplo de pareja, pues su historia de amor terminó de manera trágica. Mientras que otros optaron por expresarse con divertidos memes.

No te digo un mensaje acorde a 2019

No te pido que cuestiones el amor romántico

Ni siquiera pido una crítica a la heteronorma

Solo te pido @CasaRosada no celebrar el *amor* que incluye suicidios y todo tipo de muertes.

Atte.

🤭 https://t.co/f0nETcbZMl