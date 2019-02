Mujer le da brutal castigo a ladrón que intentó robarle el celular en el bus [VIDEO]

Vía Youtube quedó registrado el momento en que una mujer le da una brutal golpiza al ladrón que intentó arrancarle el celular mientras se trasladaba en un bus de transporte público en la ciudad bonaerense de Quilmes, en Argentina.

El hecho ocurrió la mañana del martes 12 de febrero en un colectivo de la línea 159 que recorre la ciudad de Quilmes. El chofer logró percatarse del robo y evitó el escape del ladrón cerrando la puerta del bus. Una usuaria logró grabar el hecho y subirlo a Youtube.

Iracunda la víctima del robo agarró del cuello al ladrón y le dio una brutal golpiza para recriminarle su delito. “Deberías aprender a trabajar. Dices que lo haces por tu hija. Yo tengo 4 niños y trabajo para darles lo que necesitan”, le gritaba la mujer mientras le golpeaba por cada frase que decía. De inmediato se volvió viral en Youtube.

El ladrón lloraba y pedía perdón, como se ve en Youtube. Juraba en varias oportunidades que no lo volvería a hacer. Además, suplicaba que no lo lleven con la policía. La mujer cansada de haber propinado tanto golpe al delincuente decide sentarse para descansar por un momento.

Mujer le dio una paliza a ladrón que le quiso robar el celular en el colectivo 2 pic.twitter.com/7PsMcxe39D — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) 12 de febrero de 2019

El chofer del bus en el que viajaban decidió cerrar las puertas posteriores y llevar al ladrón hasta la comisaría más cercana en el centro de Quilmes, en Argentina. Sin embargo, una acción rápida del ladrón le permitió escapar por la ventana robándose el celular de otra señora.

La mujer que lo había golpeado en un primer momento intentó seguirlo, pero no pudo alcanzarlo. Los usuarios mostraron su rechazo a los niveles de inseguridad que a los que son vulnerables en el servicio público de Argentina.

Ellos pidieron a las autoridades de Argentina que haya mayor control en las calles no solo de Quilmes, sino de toda la ciudad. En el video de Youtube se logra escuchar que la mujer que grababa dice que a ella también le había robado el celular hace unos días atrás.

Otros le recomendaban a la señora que no lo deje de castigar, pues los ladrones cuando tienen la oportunidad no perdonan a nadie. No bastó mucho tiempo para que le den la razón.