La carta que dejó madre que se lanzó desde un puente con hijo de 10 años en brazos

Víctima del asfixiante e ilegal sistema crediticio del ‘gota a gota’, Jessy Paola Moreno Cruz se lanzó desde el puente La Variante, ubicado en la comunidad de Ibagué, en Colombia. A pesar de los ruegos de los policías y una psicóloga, quienes intentaron disuadirla por largos minutos ella optó por el suicidio precipitándose desde una altura de 100 metros. Vía Facebook se difundió la presunta carta que dejó la joven madre soltera de 32 años.

Precisamente, este sábado Jessy y Nicolás fueron enterrados. Miles de colombianos asistieron a su funeral en el cementerio Jardines la Milagrosa.

Jessy Paola Moreno Cruz habría estados endeudada por el sistema 'gota a gota'. Foto: RNC.

La joven madre optó por el suicidio luego que su deuda con el sistema crediticio ‘gota a gota’ se volviese impagable. Ella se había quedado en la calle y perdido todo. Vale recordar que acceder a este tipo de préstamo ilegal es de una sencillez abrumadora: apenas hay que firmar un documento, pero la trampa se esconde en las altas tasas de interés, ya que oscilan entre el 20 y el 40%.

Cuando el ‘beneficiario’ del préstamo se retrasa en el pago del dinero, la extorsión y las agresiones dan inicio. Es lógico pensar que la salud mental de las víctimas se ve afectada en un entorno de violencia e intimidación. Aunque las redes sociales estallaron en cólera contra Jessy Paola Moreno Cruz y la señalan como el verdugo de su pequeño hijo, en realidad estos agobiantes sistemas crediticios ya empujaron al suicidio a otra víctima en Ibagué.

Acerca de su decisión de suicidarse junto a su hijo, Jessy explica que teme que alguien lo lastime en su ausencia. “No tolero la idea que alguien pueda lastimarte por mi culpa, prefiero irnos lejos y olvidarnos de este mundo”, sentencia.

Jessy Paola Moreno Cruz se suicidó lanzándose desde un puente. Obligó a su hijo de 10 años a tirarse con ella. Foto: Difusión.

La carta completa de Jessy Paola Moreno Cruz

No tengo esperanza, he sido vencida y humillada, El hombre que dijo amarme me dejo sola, sola.

Me dejaron sin nada, todo lo que trabaje, todo lo que viví, todo lo que ame, todo lo que dí, se me arrebató en un instante, mi error fue confiar en las personas equivocadas.

Qué equivocada estaba cuando pensé que esa era mi solución! Qué equivocada estaba en ese momento que recibí “ayuda”, pensé que las cosas mejorarían, que equivocada estaba cuando decidí darle una oportunidad más al amor! Que error más grande cubrir un error con otro y eso

Me llevo a perderlo todo, fallé en todo aspecto posible, y le fallé al ser que más amo en la vida, no tengo como sostener su estudio, no tengo como darle un plato caliente de comida, lo puse en peligro, cuánto lamento fallarte hijo, no tolero la idea que alguien pueda lastimarte por mi culpa, prefiero irnos lejos y olvidarnos de este mundo, respirar se hace cada vez más difícil, amenazas, deudas, desamor, no puedo más.



Me dirán cobarde, pero solo Dios sabe la angustia y el terror que me da pensar que alguien te pueda hacer daño por mi culpa, Si tan solo alguien me ayudara!!? ¿Quién me puede prestar dinero? ¿Un hogar tal vez? .

No hay nadie…. El mundo es peligroso y yo no puedo protegerte.

No tengo esperanza, vencida, humillada y destruida. Sin fuerzas. Todos mis días son grises. Mi corazón palpita angustiado. Lloro de frustración e impotencia. Soy una fracasada.

Esta vez no te fallaré hijo mío, nadie podrá hacernos daño nunca más.

Jessy Paola Moreno Cruz, y su hijo, May Ceballos.