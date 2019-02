Consideran “infractoras” a menores abusadas por ir “por su cuenta” a casa de violador

El fallo de un juez respecto a la condena en contra de un violador en el estado de Kansas, Estados Unidos, ha despertado la polémica por los argumentos que usó el magistrado para dictar un pena de cárcel benigna.

De acuerdo a las investigaciones, las víctimas, dos adolescentes de 13 y 14 años, acudieron al domicilio de Raymond Soden luego que los tres hayan conversado y acordado por Facebook que ellas estaban dispuestas a ofrecer favores sexuales a cambio de dinero.

Las indagaciones también permitieron conocer que el hombre de 67 años era quien convencía a las jovencitas enviándoles mensajes con promesas de entrega de varios dólares si es que accedían a sus más bajos instintos, que también incluía fotos de la menores desnudas.

"Considero que las víctimas de este caso fueron más infractoras que participantes en la conducta criminal (...) Ciertamente, estaban vendiendo cosas que va contra la ley que incluso un adulto venda", argumentó el juez Michael Gibbens.

Por ello, Soden fue condenado a cinco años y 10 meses de cárcel, cuando el fiscal encargado del caso solicitó una pena de por lo menos 13 años de prisión, ya que el sexagenario registraba anteriormente otras dos condenas penales, una por abuso sexual y otra por violencia.

Luego de conocerse la lectura de sentencia, la presidenta de una fundación contra el abuso infantil cuestionó la pena al juez. “Estas niñas son menores de edad y son las víctimas, no las agresoras. (...) No importa lo que hicieron o dejaron de hacer las chicas, él sigue siendo el adulto y nadie merece ser abusado sexualmente", dijo Michelle Herman, según recoge el portal The Kansas City Star.