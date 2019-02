Grabaron cómo mujer argentina apuñaló hasta matar a su examiga en pelea por celos

El destino de una mujer acusada de asesinar a una vecina durante una pelea que se habría producido por celos, está a punto de ser definida por la justicia de Argentina desde este jueves cuando se inicie la audiencia en su contra.

La imputada que responde al nombre de Macarena Aldana Lubo de 25 años se enfrascó en una pelea callejera con otra joven de 20 años, identificada como Milagros Alegre, en horas de la tarde del 3 de abril del 2018 en la villa La Cava, ciudad de San Isidro, Buenos Aires.

La primera de ellas contó que ambas antes habían sido amigas, pero discutieron y distanciaron porque consideró que Alegre era muy celosa con su novio.

De acuerdo al relato de la acusada las autoridades, la occisa buscó a Lubo en compañía de una prima cuando se encontraba viendo un encuentro de fútbol muy cerca a su barrio. La víctima habría tenido la intención de increpar algo a la otra mujer pues se le ve en un video, que circula desde el año pasado en las redes sociales, que es ella la primera en lanzar puñetes.

La acusada revela que se solo se defendió de la agresión y que el uso de la navaja que tenía guardada en su ropa lo hizo para apartar a su atacante de “un puntazo”, además porque había visto a la prima de esta última que tenía un cuchillo escondido en su pantalón.

“Traté de sacarme de encima a Florencia. Le pegué sin saber dónde le pegaba. Sólo quería que me suelte. Después me fui corriendo como se ve en el video (...) Yo pensaba que sólo la había pinchado”, explicó la acusada a la fiscal de Scapolán, recoge el diario El Clarín.

Tras la pelea la víctima fue trasladada hasta el Hospital de San Isidro por cortes que presentaba en el área inguinal derecha, sin embargo, murió a los dos días de hospitalizada al comprometérsele la arteria femoral y a la excesiva cantidad de sangre perdida.

Durante aquellos días Lubo desapareció de su casa y solo después de la muerte de su examiga se entregó a la Fiscalía. No obstante, se defendió aduciendo que lo hizo no porque huía, sino porque luego de la gresca el novio de Alegre se acercó a su casa para amenazarla “con pegarle un tiro” si no se iba del lugar.

La fiscalía de Scapolán ha acusado a Macarena Aldana Lubo por el delito de homicidio simple, el cual puede tener una pena de entre 8 a 25 años de cárcel.