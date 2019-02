Momento en que un tren arrancó con un bebé dejado por su padre que salió a fumar

Verdaderos momentos de tensión vivió un padre de familia cuando intentaba abordar un tren en una estación de Cleveland, en el estado de Ohio (Estados Unidos), debido a que dejó a su hijo en uno de los asientos por salir a fumar y la unidad arrancó de forma repentina. La grabación sorprende a los usuarios de YouTube.

Como puede verse en las imágenes de seguridad ubicadas al interior del vagón y en el sector del andén, el hombre carga a su bebé en un pequeña cuna cubierta con una manta para dejarlo en asiento y solo unos segundos después sale a fumar un cigarro mientras espera la salida del "Rapid Transit", en la estación de Winderme.

De un momento a otro, el único pasajero que esperaba al interior se levanta e intenta pasarle la voz al padre, pues había sonado la alerta que avisaba de la pronta partida del tren. Sin embargo, el esfuerzo fue en vano ya que las puertas se cerraron y al poco tiempo arrancó. Aquí las imágenes de seguridad recogidas por la agencia Associated Press que las comparte en su canal de YouTube.

Tras ser notificado por el hombre que un bebé iba a bordo sin su progenitor, el conductor del tren detuvo la unidad y regresó hasta el lugar para recoger al hombre, según informó el portal 20 minutos.

Se supo que el padre no será cursado por irresponsabilidad, además no será investigado por la Autoridad Regional de Tránsito de Cleveland por una acusación en su contra por una supuesta amenaza al conductor del tren.

En tanto, al chofer se le abrirá un proceso de sanción por haber iniciado el viaje sin hacer la inspección de que estuviera todo conforme en el vagón.

