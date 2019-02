Hombre estrangula y mata al puma que lo atacó mientras se ejercitaba

El hombre jamás imaginó que una rutina de ejercicios se convertiría en una escena de pesadilla. De hallarse trotando plácidamente en una montaña de Colorado, en Estados Unidos, terminó entre las garras afiladas y los dientes de un joven puma de 36 kilogramos. En un acto desesperado de supervivencia el hombre luchó y estranguló al animal con sus propias manos.

Así lo informaron los funcionarios del Servicio de Parques y Vida Silvestre de Colorado (CPW, por sus siglas en inglés). Detallaron que el animal mordió en la cara, el cuello, la muñeca y el antebrazo al corredor; aún así este logró liberarse y matar al felino.

Y a pesar de la pésima condición en la que terminó tras el ataque del puma, logró llegar por su propia cuenta a un hospital de la zona, desde una zona cercana a un embalse, en la zona conocida como Horseshoe Mountain, al oeste de la ciudad de Fort Collins, en el condado Larimer.

So to recap the last 24 hours in #Colorado: some dude out for a run near Fort Collins kills a mountain lion w/ his bare hands as it is attacking him, then across the state in Glenwood Canyon 30 dump truck loads worth of rocks fall onto I-70, some the size of SUVs.



We go hard. pic.twitter.com/oOazV5ghY6