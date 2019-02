Dijo que su esposa e hijo lo abandonaron; 20 años después se descubre la verdad

Estados Unidos. La resolución del paradero de un niño y su madre se resolvió a casi 20 años de la última vez que se supo de ellos. El padre y esposo había dicho a todos que ambos habían decidido irse a vivir a Corea del Sur y desde entonces no se supo nada de ellos.

Una prima paterna del niño quiso años después contactarse con él pues siempre tuvieron una muy buena relación. "Una vez que pasaron los años, y no hubo éxito en encontrarlo, había como un fastidio en mi cabeza. Tal vez le haya pasado algo, pero no es algo que quieras creer. Tenía la esperanza de que en el peor de los casos su familia acabara de ponerlo en nuestra contra. No quería creer que en realidad estaba muerto", contó Natalie Mosteller al medio The News & Observer.

Robert ‘Bobby’ Adam Whitt y su madre Myoung Hwa Cho vivían junto a su padre en una casa del estado de Ohio, no obstante, de un día a otro desaparecieron ya que supuestamente habían decidido marcharse con la familia de la mujer coreana.

Fue así como el caso llego a manos de la genetista Barbara Rae-Venter, quien ya antes había dado con el paradero del asesino serial James DeAngelo, conocido como el Golden State Killer. La especialista revisó los restos de un niño que había sido encontrado en 1998, pero que nunca pudieron identificar. El perfil de ADN del menor daba cuenta que se trataba de un hijo de una persona caucásica y otra asiática.

Los resultados lo compararon con los almacenados en una base de información genética y dieron con una persona que era pariente de Natalie Mosteller, la prima que buscaba encontrar hace mucho tiempo a ‘Bobby’. Fue entonces que dieron a conocer la historia sobre que un familiar de 10 años había desaparecido misteriosamente junto a su madre.

No obstante, para resolver el caso aún faltaba dar con el paradero de la madre de ‘Bobby’. Rae-Venter empezó a revisar los cuerpos de la mujeres sin identificar, hasta que finalmente halló un caso muy cercano a la fecha de cuando se encontró el cadáver del niño.

Tras comparar el ADN de los cadáveres con el de ‘Bobby’ Adam Whitt y su madre Myoung Hwa Cho, se comprobó que se trataba de madre e hijo, es decir, la historia sobre su viaje al país asiático era una mentira.

Las sospechas de un doble asesinato se confirmó con la declaración del padre y esposo de las víctimas. Este hombre, cuya identidad se ha mantenido en reserva, se encuentra recluido en un penal desde 1999 por el delito de robo a mano armada.

‘El niño bajo el cartel’

El 25 de setiembre de 1998, unos hombres trabajaban a la altura de la Interestatal 85-40 en Mebane, Carolina del Norte, cuando encontraron los restos de un cuerpo sin vida enterrados bajo un aviso. Al no poderse conocer la identidad del niño, quien había muerto por asfixia y cuyos restos se encontraban en estado de putrefacción, solo se dio a conocer el caso como ‘Boy Under The Billboard’ (Niño bajo el cartel).

En tanto, su madre Myoung Hwa Cho había sido encontraba en el mes de mayo del mismo año en la misma carretera, pero, el correspondiente al de Carolina del Sur.