Acusan de violador a expresidente de Costa Rica y Nobel de la Paz Óscar Arias

El Ministerio Público de Costa Rica recibió el lunes 4 de enero la denuncia por violación sexual en contra del dos veces presidente de ese país (1986-1990 y 2006-2010) y premio Nobel de la Paz en 1987, Óscar Arias. El ex mandatario se declara inocente y se defenderá en los tribunales de justicia.

Arias Sánchez ganó el mayor reconocimiento al accionar pacífico a nivel internacional, por su papel en las negociaciones para poner fin a los conflictos civiles centroamericanos. En Costa Rica es un principal personaje político y mantiene una fundación que promueve la paz y la democracia.

La denunciante es identificada, por The New York Times, como Alexandra Arce von Herold una médica y activista por el desarme nuclear, e hija de una diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) al que también pertenece el ex gobernador Arias. La presunta víctima señala que la violación ocurrió en diciembre de 2014.

La médica tenía entonces 30 años de edad y lideraba la filial en Costa Rica de una ONG internacional dedicada al activismo para abolir las armas nucleares. Arce había conocido al premio Nobel a través de su madre, informó el Semanario que divulgó el caso.

Según el relato, ella asistió a la casa del exmandatario para entregarle una carpeta con información sobre la campaña antinuclear porque él le estaba dando apoyo a la causa. Es en ese lugar que Arias la besó, le realizó tocamientos indebidos y la violó a pesar que ella le pidió que se detuviera.

"Yo estaba como que no sabía qué hacer, me sentía atrapada en ese momento", dijo la mujer al Semanario Universidad. Según narró la mujer, Arias salió de la oficina en la que estaban y le pidió ir a otro sitio, momento en que ella se inventó una excusa sobre tener que llegar a una cita en la Asamblea Legislativa y salió corriendo.

Desde ese momento hasta la fecha, Arce señala que pasó por diferentes estados de ánimo y tuvo sentimientos encontrados respecto al tema. Dice que deseaba olvidar por completo el episodio y en otros, se sentía animada a interponer una denuncia pública o judicial.

Decidió interponer la demanda por el contexto de apoyo a las similares denuncias de otras mujeres en el mundo, como el movimiento #MeToo, que alienta a las mujeres a alzar la voz para denunciar los actos de violación y abuso del que han sido víctimas. La doctora Arce no buscó indemnización monetaria por daños.

“Todas las demás mujeres que lo hicieron me ayudaron. Entonces pensé que, tal vez, yo puedo ayudar a otras también”, dijo Arce para The New York Times.

Defensa de Óscar Arias

El exgobernador Óscar Arias se pronunció a través de un comunicado enviado por su abogado Rodolfo Brenes. “Rechazo categóricamente las acusaciones que se me hacen. Nunca he actuado irrespetando la voluntad de ninguna mujer, menos aún tratándose de su libertad de relacionarse con otra persona”, expresó el político.

“En mi vida pública he impulsado la igualdad de género, pues considero que es un medio indispensable para lograr una sociedad más justa y equitativa para todas las personas”, agregó Arias finalizando que se defenderá en los tribunales de justicia y no realizará más comentarios públicos sobre la denuncia.