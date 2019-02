Ola de frío en EE. UU. según especialistas: ¿No tiene relación con el cambio climático?

La ola de frío ártico en Estados Unidos ha afectado principalmente a Chicago. Esto ha hecho que los especialistas indaguen sobre las causas del fenómeno, mientras los pobladores registran de qué manera el agua hervida se congela al ser expuesta a la fría temperatura, como se puede ver en el video.

Después de que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, se quejara por las frías temperaturas en su país ironizando con los efectos del cambio climático, especialistas norteamericanos respondieron explicando la relación.

“En los próximos días, se espera que haga más frío. La gente no puede estar afuera, ni siquiera por unos minutos”, escribió en su cuenta oficial de Twitter. “¿Qué diablos está pasando con el calentamiento global? ¡Por favor, vuelve rápido, te necesitamos!”, había comentado Donald Trump en su red social.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos, NOAA por sus siglas en inglés, informó que el hecho de que hubiera una ola de frío ártico en Chicago no necesariamente significaba que no hubiera un aumento gradual de las temperaturas de la Tierra. “Las tormentas de invierno no prueban que el calentamiento global no esté ocurriendo”, afirmaron los científicos desde la cuenta gubernamental.

Especialistas del NOAA explicaron que aunque la ola de frío polar afectaba de forma extrema a localidades de Estados Unidos y Canadá, en el resto del mundo el planeta continuaba caliente.

Por otra parte, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México indicaron a Infoabe que el cambio climático no estaba ocasionando la ola de frío ártico en Estados Unidos. Según las especialistas, los vientos máximos del fenómeno meteorológico llamado vórtices polares no estaban sobre los polos, sino que se habían movido. Por esa razón, algunos estados de Norteamérica padecían una ola de frío ártico.