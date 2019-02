¿Por qué los musulmanes piden retirar el modelo de zapatillas Air Max 270 de Nike?

En las últimas semanas, miles de musulmanes han mostrado su molestia con uno de los modelos de zapatillas lanzados por la marca deportiva Nike debido a que consideran que ofende el nombre de Dios, por lo que han pedido que se retire del mercado cuanto antes.

El ciudadano Saiqa Noreen realizó la petición en la web Change.org y hasta el momento ha recibido más de 26 000 firmas en forma de apoyo. De acuerdo a sus argumentos, el logo que se coloca en la suela de las Air Max 270, poniéndolas al revés, es muy similar a cómo se escribe ‘Alá’ en el alfabeto árabe.

Muslims Are outrage again starting a petition over 'offensive' and 'blasphemous' Nike sneaker. Nike’s Air Max 270 shoe has the word ‘Airmax When the logo is held upside down, part of the script resembles Allah.

These People need get A life. I going out Buy A pair right now. pic.twitter.com/p4Vr0fwYIu