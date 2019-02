El 'Chapo' Guzmán drogaba niñas para abusar de ellas, según documentos judiciales [FOTOS]

Algunos documentos difundidos en Twitter han permitido conocer más detalles de uno de los delitos más secretos por los que se lo viene investigando al 'Chapo' Guzmán. Y es que estas publicaciones filtradas parecen confirmar el gusto del ex líder de Sinaloa por abusar sexualmente de niñas, pese a que siempre lo negó.

Según revelan algunos documentos del juicio por el tribunal a través de Twitter, Joaquín 'Chapo' Guzmán pagó por tener sexo con niñas en múltiples ocasiones y las drogó previamente con sustancias en polvo".

Según el documento, el 'Chapo' Guzmán realizaba estas prácticas con jóvenes de hasta 13 años, a las que llamaba "sus vitaminas" porque le "daban vida". A ella se suma una violación a Lucero Guadalupe Sánchez Lopez, más conocida como la 'Chapodiputada', quien posteriormente mantuvo una relación con el criminal de México.

Estos documentos que suman 75 páginas y que además se expusieron en Twitter, pertenecen a la Fiscalía y se mantenían sellados. Además, contienen testimonios que no han sido presentados ante el proceso y que Brian Cogan, juez que lleva este caso en Nueva York, odenó abrir luego del reclamo de algunos medios. En una fotografía compartida a través de Twitter, se puede leer el documento que confirma los abusos del 'Chapo'.

