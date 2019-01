Bolton recomienda a Maduro que acepte amnistía y se vaya a vivir en una playa

En medio de la crisis en Venezuela el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, respondió al presidente Nicolás Maduro luego de que este lo llamó públicamente "Dr. Chapatín" en delante de un enorme pelotón de soldados de la República bolivariana.

A través de una publicación en Twitter, Bolton le dijo a Maduro y a los principales asesores de su régimen que les desea una larga y tranquila jubilación "viviendo en una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela".

Para que eso suceda Nicolás Maduro deberá acogerse a la amnistía propuesta por el proclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, quien en los últimos días está gestionando una serie de apoyos internacionales humanitarios para sus compatriotas.

Hace unos días en conferencia de prensa John Bolton dejó notar unos apuntes que hablaban de “5000 tropas en Colombia”. Este hecho fue calificado como una actitud infantil por parte de Nicolás Maduro. Aunque dice no preocuparle, el chavista pidió a sus militares no bajar la guardia.

Este hecho protagonizado por John Bolton desde los Estados Unidos fue replicado por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, congreso paralelo creado por el chavismo para manipular las leyes en medio de la crisis en Venezuela. “2 000 000 milicia listos”, anotó el funcionario de Maduro.

Además de estos mensajes entre funcionarios de los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela, las posturas que están preocupando a la comunidad internacional son las que hablan de un posible conflicto bélico entre ambas naciones apoyados por Rusia y otros países aliados de Norteamérica.

I wish Nicolas Maduro and his top advisors a long, quiet retirement, living on a nice beach somewhere far from Venezuela. They should take advantage of President Guaido’s amnesty and move on. The sooner the better.