Usuarios de Twitter están convencidos de que Juan Guaidó se parece a Obama

¿Barack Obama y Juan Guaidó guardan parecidos significativos? Para los usuarios de Twitter la respuesta es afirmativa. Ellos manifestaron su asombro por la similitud de los rostros del expresidente de Estados Unidos y el titular de la Asamblea Nacional venezolana, quien, además se proclamó presidente interino de Venezuela en un acto de directo desafío al régimen de Nicolás Maduro.

Los usuarios de Twitter señalan que las ideas, los ademanes y hasta el carisma de ambos personajes políticos es indudable. Aunque, claro, hay quienes señalan que ambos líderes no se parecen en lo absoluto.

Inclusive, algunos mostraron su indignación por la comparación, puesto que consideran que Barack Obama no es, precisamente, un líder pacificados debido a su participación en conflictos internacionales.

Mientras que otros usuarios de Twitter mostraron su descontento y criticaron la búsqueda de un caudillo o "mesías" salvador.

Lo cierto es que Juan Guaidó encabeza, hoy, una oposición que intenta atraer a sus filas a las Fuerzas Armadas con la propuesta de la ley de amnistía.

Además, este domingo, lanzó un llamado a sus compatriotas para que participen en las nuevas jornadas de protestas programadas para el miércoles 30 de enero y el sábado 2 de febrero.

La primera manifestación se dirige, directamente, hacia las Fuerzas Armadas. Y la segunda jornada de protestas busca respaldar el ultimátum planteado por la Unión Europea al régimen de Nicolás Maduro, para que convoquen a nuevas elecciones libres.

Algunos tweets que demuestran el asombro de los usuarios de la red social:

Marico no sé si soy yo sola pero Guaidó se me parece tanto físicamente a Obama que me da miedo