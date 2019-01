Juan Guaidó ofreció amnistía a militares y oposición recorre cuarteles para convencerlos

En pro de la transición hacia la democracia en Venezuela, la Asamblea Nacional trabaja en una ley de aministía destinada a los militares y policías que apoyen a lograr el fin del régimen de Nicolás Maduro. Así, el autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, les ofrece una “eliminación de responsabilidades” con el fin de atraerlos a su causa.

Alentado por el creciente apoyo de Estados Unidos y Europa, y la deserción del agregado militar en Washington, Juan Guaidó envió a sus seguidores a distribuir por todo el país copias de la ley aprobada por el Parlamento de mayoría opositora, que preside desde el 5 de enero.

Así, este domingo, simpatizantes de la oposición de Venezuela recorren cuarteles y puestos militares entregando copias de la propuesta de "Ley de Amnistía y Reconocimiento de Todas las Garantías de Reinserción Democrática Para los Funcionarios Militares y Civiles que Colaboren en la Restitución del Orden Constitucional en Venezuela".

"Llegamos hasta la puerta del batallón Girardot, salió un comandante y nos dio la espalda. Igual vamos a seguir entregando la ley entre militares conocidos y familiares de militares", dijo Juvenal Timaure, representante del opositor grupo Frente Amplio en Coro, capital del estado Falcón, en el extremo noroccidental de Venezuela.

Los pequeños grupos entregan la información a los uniformados que vigilan los centros castrenses.

Ello, porque tras la proclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, quien logró el apoyo de más de 20 naciones, entre las que destacan Estados Unidos, Canadá e Israel, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana dio un espaldarazo al régimen de Nicolás Maduro y calificaron el mandato del titular de la Asamblea Nacional como un “gobierno paralelo”. Así lo declaró el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López en un pronunciamiento que llegó 24 horas después.

A pesar de este respaldo, el diario estadounidense The New York Times revela que no hay consenso entre las filas. El debate es complejo y hay militares que apoyan la dimisión de Nicolás Maduro. Por ello, la estrategia de la ley de aministía puede atraer buenos resultados.

Facciones de oficiales que desertaron planean regresar de Perú, Colombia y otros países con el fin de alzarse en armas. Y los mandos medios de las filas militares que permanecen en Venezuela sufren debido a la hiperinflación. Eso sí, el alto mando militar, integrado por generales y almirantes cercanos al sucesor de Hugo Chávez, permanece con Nicolás Maduro.

Aún así, según el diario argentino La Nación varios generales ya tendieron puentes con Juan Guaidó, pues mantuvieron conversaciones con los hombres de confianza del titular de la Asamblea Nacional.

Esta semana, Juan Guaidó invitó a los funcionarios castrenses a retirar su respaldo a Nicolás Maduro. “Estamos diciéndole a cada uno de sus funcionarios véngase pa acá que aquí hay futuro. Que Maduro no protege a nadie, ni a la persecución ni al hambre ni a la miseria”, sentenció.