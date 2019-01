EE. UU. amenaza con ofensiva cualquier acto violento contra Juan Guaidó en Venezuela

La crisis en Venezuela se torna cada vez más complicada. El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, informó a través de su cuenta oficial de Twitter que la Casa Blanca tendrá una "respuesta significativa" si es que existe violencia o intimidación contra los diplomáticos norteamericanos en su Embajada en el país caribeño. La advertencia también protege al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y cualquier diputado de esta institución.

"Cualquier violencia o intimidación contra el personal diplomático de EE.UU., el líder democrático Juan Guaidó o la propia Asamblea Nacional representaría un grave ataque al Estado de derecho y recibirá una respuesta significativa", escribió John Bolton en su red social.

Bajo la misma línea se refirió al apoyo de Cuba a la seguridad de Nicolás Maduro, quien mediante las "fuerzas paramilitares" tratan de defender al régimen chavista.

Este anuncio se da pocas horas después de que la Embajada de Estados Unidos en Venezuela recomendó a sus connacionales a dejar el país "mientras hayan vuelos comerciales disponibles". Esto debido a que no cuentan con la logística para poder darles protección ante posibles ataques.

La petición no solo fue extendida para los ciudadanos norteamericanos en Venezuela, sino también para los familiares de los diplomáticos y parte de su personal de la Embajada en ese país. Esto con la finalidad de salvaguardar su integridad ante cualquier conflicto.

Sin embargo, La embajada de los Estados Unidos no cerrará sus puertas pese a la crisis en Venezuela. Tras la arremetida de Nicolás Maduro contra el gobierno de Donald Trump por reconocer a Juan Guaidó como presidente interino, desde Whasington afirmaron que el chavista no tiene legitimidad para retirar su embajada.

