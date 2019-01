Guaidó rechaza diálogo con Maduro y UE pide nuevas elecciones

"La represión, cuando no les da resultado, se convierte en falso diálogo (...) Debe tener muy claro el mundo y este régimen: pa' falso diálogo aquí nadie se presta", advirtió el líder opositor Juan Guaidó en su primera aparición pública desde que se autojuramentó el miércoles. "¡Presidente!", le coreaban sus seguidores.

Ante cientos de seguidores en la plaza central de Chacao (este de Caracas), Guaidó, jefe del Parlamento de mayoría opositora, rechazó negociar.

"Aquí hay gente en la calle para rato, hasta que logremos que cese la usurpación, un gobierno de transición y elecciones libres", dijo Guaidó, al señalar que el día de la protesta se precisará el domingo.

Antes, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se había declarado dispuesto a reunirse con el opositor. "Hoy mañana y siempre estaré comprometido y listo para ir donde haya que ir. Yo, personalmente, si tengo que ir a encontrarme con este muchacho (Guaidó) voy", aseguró.

El diálogo había sido propuesto por los gobiernos de México y Uruguay. El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que su gobierno está "en la mejor disposición de ayudar" en un diálogo, si Maduro y Guaidó lo solicitan.

Llamado a las calles

Antes, Maduro también había llamado a sus seguidores a manifestarse. Llamó a la "rebelión popular contra el golpe de Estado": "Pueblo, a la calle". Y reiteró sus denuncias de un golpe de Estado en marcha orquestado por EEUU.

Guaidó le respondió: "Golpe sería si me llevan, eso es un golpe", reaccionó, al comentar la posibilidad de ser apresado.

Como parte de su hoja de ruta, Juan Guaidó ofreció amnistía a los militares que ayuden con una transición, buscando quebrar el sostén de Maduro, la Fuerza Armada, que el jueves le dio apoyo y denunció un golpe de estado. "Llegó el momento de ponerse del lado de la Constitución, de ponerse del lado del pueblo", les dijo el opositor.

la UE y elecciones

Mientras, la Unión Europea (UE) se inclinaba a urgir a Maduro convocar "inmediatamente" a elecciones. Aunque algunos socios, como Alemania y España, proponen reconocer a Guaidó.

A diferencia de EEUU, Canadá o varios países latinoamericanos, la UE no reconoció explícitamente a Guaidó. "Si no existe la menor voluntad del régimen venezolano de proceder a convocatoria de elecciones", "nos plantearíamos la adopción de otras medidas" como "el reconocimiento como presidente interino" de Guaidó, aseguró en Madrid el canciller español, Josep Borrell. Alemania expresó su disposición a hacerlo si no se podían organizar "elecciones libres y justas rápidamente", dijo Steffen Seibert, portavoz de Angela Merkel. Grecia, gobernada por el partido de izquierda Syriza, sería partidaria de intentar lograr un diálogo entre las partes.

Rusia contra EEUU

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, denunció la "política destructora" de EEUU en Venezuela "y de quienes les siguen ciegamente". "Estamos viendo los llamados abiertos a un golpe de Estado". "Este comportamiento es inadmisible, viola los principios de la Carta de la ONU", agregó.

Mientras, a pedido de EEUU el Consejo de Seguridad ONU se reunirá hoy sábado para tratar la crisis. Asistirá Mike Pompeo y el canciller venezolano, Jorge Arreaza.

La gran incógnita es hasta dónde llevará Trump su ofensiva contra Maduro. EEUU compra a Venezuela un tercio de su deprimida producción petrolera de 1,4 millones de barriles diarios (fuente del 96% de divisas). Según analistas, Trump podría congelarle activos e imponer sanciones petroleras. "Sin control financiero, la posición de Maduro se vería seriamente socavada", señaló la consultora Capital Economics.❧

bloqueo

El gobierno de Maduro intentó retirar 1.200 millones de dólares en oro del Banco de Inglaterra, pero la entidad no lo permitió. La decisión se conoce luego de que EEUU presionara a Reino Unido para impedir la operación.

