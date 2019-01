Lanzaron a su bebé al río en venganza por defenderse de violación sexual

Horror en Argentina. Una mujer de 23 años compartió en Youtube la terrible experiencia que sufrió por parte de dos agresores sexuales cuando regresaba en bicicleta con su hijo de dos años de un centro de salud, a donde había ido a vacunarlo.

Según su testimonio recogido en Youtube, ella paseaba en bicicleta con su pequeño hijo cuando dos hombres en moto le dieron alcance. Nadia Müller fue obligada a trasladarse a una zona donde habían árboles, donde la iban a violar. Ellos la amenazaron, diciéndole que si gritaba, los miraba a la cara, o intentaba huir matarían a su hijo.

A pesar de haber sido amenazada, Nadia Müller luchó con uñas y dientes. Le intentaron sacar la casaca y la tiraron al piso. “Me tiró al piso y me pedía todo el tiempo que no le mirara la cara”, dijo la mujer de Argentina. Se sentó arriba de mí, me bloqueó las piernas y sacó una especie de cable y me empezó a ahorcar”, contó vía Youtube.

Durante el ataque sufrió heridas en el rostro, debido al forcejeo. “Sólo podía mirar a mi hijo que lloraba”, narró la mujer. “Con el arma intentaron romperme el pantalón, pero no pudo terminar de sacármelo, no pudo cumplir con su objetivo de violarme”, explicó a través de la red social.

Al no poder consumar la violación, los hombres decidieron cobrar venganza. Ya que no podemos hacerte nada, mirá lo que le hacemos a tu hijo, le dijeron. Tal como habían amenazado a la mujer de Argentina, tomaron al bebé y lo arrojaron al río, para que se ahogara. Ellos se fueron con sus motos.

Nadia Müller pudo rescatar a su hijo, según contó en Youtube.