Rescate de Julen: "Yo creo que mi niño está vivo porque es un ángel"

Los trabajos en el rescate de Julen continúan este viernes 25 de enero en Totalán. Los mineros de élite han excavado para encontrar al niño de dos años que lleva 12 días desaparecido en un pozo en el sur de España.

Los socorristas cavaron primero un túnel vertical en paralelo al profundo pozo de 25 centímetros de diámetro donde el 13 de enero cayó el niño Julen Roselló.

Asimismo, el portavoz de la Guardia Civil ha evitado brindar un plazo para completar el túnel y encontrar a Julen ya que durante el trayecto pueden ocurrir todo tipo de imprevistos.

Por su parte, los familiares del niño Julen están viviendo todo un drama; sin embargo, no han perdido las esperanzas y creen que el niño aún está vivo. Así lo hizo saber Ana Rosa Quintana, tía abuela del pequeño.

"He apagado la tele porque no sé cómo está mi niño, debe tener frío, él debe estar asustado", fueron las primeras declaraciones que brindó la familiar del niño Julen en una entrevista el "El Programa de Ana Rosa" de España.

Asimismo, aprovechó las cámaras para agradecer a toda España por su respaldo. "Le doy las gracias a toda España. Me da muchas fuerzas, pero hay veces que me vengo abajo porque son muchos días y mi niño está en un pozo. No se sabe si está vivo o muerto. Yo creo que está vivo porque es mi angelito. Yo no soy una tía coraje porque soy un ser humano", agregó.

Cabe mencionar que en el rescate de Julen trabajan, además de los ocho mineros de élite, desplazados desde Asturias (norte), un equipo de ocho bomberos y otro de guardias civiles artificieros.