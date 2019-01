FBI arresta a exasesor de Trump por investigación que podría sacarlo de la Casa Blanca

Estados Unidos a traviesa una seria crisis política y judicial. La madrugada del viernes 25 de octubre agentes del FBI detuvieron a Roger Stone, exasesor del presidente norteamericano Donald Trump, en su casa de Fort Lauderdale, en Florida, según informó The New York Times.

Roger Stone, amigo y agente político de Donald Trump, enfrenta cargos por obstrucción a la justicia, manipulación de testigos y falsas declaraciones. Esta acusación fue hecha por el fiscal especial Robert Mueller, quien investiga la injerencia de Rusia en las últimas elecciones de los Estados Unidos.

Se espera que en las siguientes horas Roger Stone comparezca ante la justicia en Fort Lauderdale, Estados Unidos. De él se sabe que se desempeñó como asesor de la campaña presidencial de Donald Trump, pero que dimitió en medio de una fuerte controversia en 2015.

Sin embargo, el fiscal especial Robert Mueller sigue el desarrollo de la investigación que acusa a Rusia de haber interferido en la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Si es que esta teoría es confirmada, el presidente norteamericano podría ser desaforado por el Congreso de ese país.

Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos afirmó que si el presidente Donald Trump es acusado por el fiscal Robert Mueller, el Capitolio podría proceder el 'impeachment' contra el mandatario. Esta sería una razón objetiva ante un clamor popular de juicio político por parte de un gran sector de la ciudadanía estadounidense que está en contra del republicano.

#BREAKING Moments of Roger Stone's arrest by the FBI: CNN pic.twitter.com/dPd9AQzECm