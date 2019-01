Abandonan búsqueda del futbolista Emiliano Sala

AFP. La policía británica anunció que abandonaba la búsqueda del futbolista argentino Emiliano Sala, desaparecido hace tres días cuando viajaba hacia Cardiff en una avioneta, puesto que las esperanzas de hallarlo son "extremadamente remotas", provocando el desconsuelo de su familia. "Hemos revisado todas las informaciones disponibles [...] y hemos tomado la difícil decisión de poner fin a la búsqueda", anunció la policía.

Igualmente indicó que las "oportunidades de supervivencia en este momento son extremadamente remotas".

Pero la familia el futbolista, de 28 años, no quería resignarse a que todo acabase así. "Por favor, por favor, no cesen la búsqueda. Entendemos el esfuerzo pero por favor no paren la búsqueda", rogó su hermana, Romina Sala, desde la ciudad galesa de Cardiff.

El aparato en el que viajaban Sala y su piloto –identificado por las autoridades como David Ibbotson–, un monomotor Piper PA-46 Malibu, desapareció de los radares a unos 20 km de la isla británica de Guernsey hacia las 20H20 del lunes, durante un trayecto entre Nantes, en Francia, y Cardiff, Gales.❧