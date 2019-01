Juan Guaidó: “Diosdado Cabello miente hasta cuando dice la verdad”

Juan Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, quien este miércoles se autoproclamó como presidente interino de la nación, desmintió en una entrevista con la periodista de Univisión Patricia Janiot, que haya dialogado con Diosdado Cabello, mano derecha de Nicolás Maduro, quien el miércoles había hecho esa afirmación.

“Todos los venezolanos conocemos a esa persona (Diosdado Cabello). Él hasta cuando dice la verdad miente. Yo no me reuní nunca con ese señor”, dijo en un tono muy enérgico Juan Guaidó, quien fue reconocido este jueves por 16 países miembros de la OEA como presidente legítimo de Venezuela.

El líder opositor añadió que “no hay voceros calificados en el régimen de Nicolás Maduro. Antes decían que la oposición está divida y ya ven que estamos más sólidos que nunca”, aseguró Guaidó, quien además hizo un llamado a las Fuerzas Armadas de su país a ponerse del lado del pueblo y la constitución de Venezuela.

Diosdado Cabello sostuvo que el pasado martes, un día antes de la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, que habló con él. El número dos del chavismo precisó que líder de la Asamblea Nacional le confesó que recibió “presiones del exterior” para actuar de esa manera.

"Ayer (martes) Juan Guaidó me pidió una reunión a mí, dijo cosas y hoy (miércoles) hizo lo contrario. Yo con un muchacho irresponsable no quiero nada. Si usted no cumple su palabra va a llevar, si quieres me desmientes. Vas a llevar. Y presión es la que vas a tener de nosotros”, dijo el jefe de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela.