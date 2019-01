Canadá anuncia que reconocerá a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela

Canadá anunció que reconocerá a Juan Guaidó como el nuevo presidente de Venezuela luego que el diputado opositor declarara que se encabezará la transición y el proceso de nuevas elecciones en el país.

Así lo informó la agencia de noticias Reuters a través de su cuenta de Twitter.

Canada will recognize Juan Guaido, head of Venezuela's opposition, as the country's new president - Canadian government official. More: https://t.co/65kPlpSBjT pic.twitter.com/leJ6a7DGfI