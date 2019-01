Perro recibe varios balazos por salvar la vida de su dueño durante un asalto [VIDEO]

En Estados Unidos, Rex, un perro de raza pastor alemán, arriesgó su vida para salvar a su dueño durante un asalto en su vivienda de la localidad de Des Moines, capital de Washington. El animal recibió tres balazos en su intento de querer repeler a los delincuentes en una hazaña considerada por muchos como 'heroica'.

Javier Mercado, de 16 años, estaba solo en su casa cuando escuchó a un par de personas irrumpir violentamente los vidrios de su casa. Se acercó a la ventana de la calle y vio que los malhechores habían estacionado su auto en frente. De inmediato, preso del miedo, se escondió dentro de su baño y desde ahí llamó a la policía de los Estados Unidos.

El único que no se escondió fue el perro de 2 años y atacó a uno de los delincuentes. Por esa razón recibió tres balazos: dos en las patas traseras y uno en el cuello. "Empecé a escuchar ladridos, muchos ladridos, y luego uno de los chicos gritó: 'El perro me mordió, el perro me mordió'", dijo el adolescente a la agencia Komo.

"Mi perro lloraba después de cada disparo. Es lo peor que he visto. Pensé que estaba muerto", dijo el menor. Además confesó que luego de escuchar el llanto del herido animal quiso salir a rescatarlo, pero el policía de Estados Unidos que había recibido su llamada le dijo que mejor se mantuviera oculto.

'Ayuda a salvar al perro Rex, el héroe' es el nombre de la iniciativa que se creó en el portal GoFundme que busca recaudar fondos para costear los tratamientos del can. Pese a que en un principio pidió un monto de 10 000 dólares, pero logró conseguir más de 25 000.

Pese a que el perro se viene tratando para recuperarse del ataque, los médicos veterinarios le dijeron a los familiares que su mascota tendrá secuelas como relacionadas a su sistema óseo para cuando tenga una edad más avanzada.