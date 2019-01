Youtube viral: extraño objeto aparece y sorprende a todo el mundo [FOTOS]

En el estado de Maine, Estado Unidos, apareció hace algunos días, un curioso objeto que llamó la atención y hasta terror de muchos de los lugareños. La pieza correspondía a un trozo gigante de hielo en forma de disco que se formó, sorpresivamente, en medio del río Presumpscot.

Aunque muchos espectadores creyeron al inicio que se trataba de un OVNI o incluso la luna, se pudo identificar que este correspondía a una obra de la naturaleza producto del congelamiento del agua. Este bloque de hielo mide exactamente 90 metros y gira en el sentido contrario a las agujas del reloj.

La imagen de este disco, que algunos señalan puede ser de récord mundial, se viralizó el pasado lunes por redes sociales como Twitter y Youtube, generando que sean más los interesados en su estudio y la explicación de su origen.

A small crowd gathered to watch the ice disk rotating on the Presumpscot River in Westbrook today. pic.twitter.com/oOMndkP63h