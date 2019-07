El FBI investigó si Donald Trump trabajaba para Rusia

El País

El FBI llegó a abrir una investigación para determinar si el presidente Donald Trump trabajaba para Rusia contra los intereses de Estados Unidos, según informó The New York Times. Los agentes federales empezaron a sospechar de los vínculos de Trump con Rusia durante la campaña presidencial del 2016, pero en ese momento no comenzaron una investigación al no estar seguros de cómo manejar un asunto tan sensible. Fue más tarde, en los días anteriores y posteriores al despido del entonces director del FBI, James Comey, cuando decidieron abrir la investigación, siempre según la información de The New York Times, que cita fuentes anónimas.

La investigación, que se inició después del despido de Comey, acarreaba importantes implicaciones, por un lado, de índole de contrainteligencia: los agentes debían determinar si las propias acciones del presidente constituían amenaza a la seguridad nacional, y si Trump actuaba deliberadamente para Rusia o si había caído involuntariamente bajo su influencia. También existía un componente penal: determinar si el despido de Comey fue obstrucción a la justicia.

PUEDES VER Gobierno venezolano acusó a EE.UU. de estar detrás de un posible golpe de Estado

Cuando, tras el despido de Comey, se nombró a Robert Mueller fiscal de la trama rusa, este asumió la investigación sobre el presidente.

Trump no ha tardado en reaccionar, con una ofensiva tuitera. “Wow, me acabo de enterar por el fallido New York Times que los exlíderes corruptos del FBI, casi todos despedidos o forzados a irse de la agencia por algunas razones muy malas, abrieron una investigación sobre mí, sin razón alguna y sin pruebas, después de que yo despidiera al mentiroso de James Comey, ¡sinvergüenza total!”, tuiteó.

“Cuando despedí a James Comey fue un gran día” para el país, prosigue, y añade que el exdirector del FBI “está siendo totalmente protegido por su mejor amigo, Bob Mueller”.