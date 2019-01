AMLO solicita a la ciudadanía no entrar en pánico por escasez de combustible

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió este miércoles a la ciudadanía controlarse, no caer en pánico ni dejarse sorprender por la delincuencia. AMLO reveló que una fuga en el ducto Tuxpan- Azcapotzalco tuvo influencia directa en los problemas de desabasto de combustible en el Valle de México.

“Sobre la situación de problemas en abasto de gasolinas en la Ciudad de México y en otras partes, originados por el Plan de Combate al Robo de Combustibles, pedirles a todos los ciudadanos que nos ayuden, que nos apoyen para no dejarnos someter, vencer por la delincuencia; que entre todos triunfemos y acabemos con el robo de combustible”, fueron las palabras exactas de AMLO, presidente de México ante la escasez de combustible.

La fuga del ducto se encuentra en Hidalgo, estado de México. Por el momento no existe información si fue realizada con fines de ordeña o, si se trata únicamente de un accidente, también se dio a conocer que no hay detenidos. En el tramo Tuxpan-Azcapotzalco las reparaciones culminarán hoy. AMLO aclaró que antes de la fuga ya existían los problemas de abastecimiento.

El mandatario de México aseveró: “Ya se está arreglando. Hoy va a quedar arreglado por completo. Pero, también, para que quede claro, no es sólo por este ducto, el problema ya existía porque se cambió el sistema a la distribución con pipas, ya existía en el Estado de México, por ejemplo, y se agravó a partir de que se dio esta fuga”.

AMLO celebró la reducción de robo de pipas de mil a 27, y aprovechó para solicitar a la ciudadanía no realizar compras en estado de temor o miedo en los establecimientos, mientras se normaliza la situación, del cual no quiso dar una fecha exacta, para no provocar a sus rivales.

El mandatario pidió: "que la gente y que los ciudadanos nos ayuden para que no se exagere con la idea de que no va a haber combustible y vamos a aprovechar a llenar el tanque por cualquier cosa. Si hacen eso, entonces se complica más la situación; si actuamos con tranquilidad, con responsabilidad a partir de que se va a normalizar la situación del abasto, nos ayudan mucho a resolverlo lo más pronto posible”.

La escasez de combustible en México se debe a que los conductos para transportarlo no se pueden utilizar debido a la creación de redes alternativas a ellos para robar combustible. Esta es la razón por la cual la gasolina está siendo transportada en camiones cisterna, lo cual produce grandes retrasos en la distribución.

Según la prensa local se pudo conocer que hay estaciones de servicios cerrando sus operaciones y algunas otras restringiendo la cantidad de combustible a la venta. Largas filas de automóviles se han venido generando en varios estados del país, incluida la Ciudad de México.