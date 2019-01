Argentina: por primera vez una mujer es nombrada comisaria general

Argentina pasa por uno de sus momentos históricos en la lucha por la igualdad de género. Cecilia Argones, una policía de casi 30 años sirviendo a la Nación, fue nombrada oficialmente la primera mujer en obtener el cargo más alto en la Comisaría General de Mendoza.

Argones es licenciada en Seguridad Pública y tiene 29 años de servicio. Desde este viernes 4 de enero se desempeñará como jefa de la Distrital de Seguridad de Mendoza, en Argentina, cargo que dejará el comisario general Oscar Flores, quien ahora será el nuevo jefe operativo de la Policía en la provincia.

PUEDES VER

“Ha sido un camino bastante difícil, más siendo madre, esposa y funcionaria, pero no es imposible. Se puede", dijo Cecilia Argones a los medios de comunicación durante su juramentación realizado en el salón Patricias Mendocinas de la Casa de Gobierno . Además pidió que no se acepte el orden sin verla como mujer, si no como policía superior.

El gobernador provincial, Alfredo Cornejo, dijo sobre el particular: "Estamos designando por primera vez a una comisaria general de la provincia de Mendoza, que es Cecilia Aragones Masa. Estamos muy conformes, porque ha sido producto de su idoneidad y de su trabajo".

Esta designación ha sido vista como un paso importante por la igualdad de género en Argentina. Miles de personas en las redes sociales saludaron a la policía recién ascendida, de quien se sabe que es veterana de guerra en el conflicto de Las Malvinas y que fue condecorada en muchas ocasiones por el Congreso de ese país.