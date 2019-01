Adolescente se suicida luego de matar accidentalmente a su mejor amigo

La policía de Georgia, en Estados Unidos, comunicó sobre el accidental asesinato de un adolescente en manos de su mejor amigo en el momento en que ambos jugaban con un arma en el cobertizo de su casa en Lawrenceville. Al no poder con la culpa, el menor de 15 años se suicidó en una calle cercana a la vivienda.

El hecho ocurrió la tarde del 31 de diciembre en la ciudad de Lawrenceville, del condado de Gwinnett. Devin, de 15 años, había llevado una pistola cargada a la casa de su amigo Carless, de 17 años, con la finalidad de presumirla. En un momento de pelea entre ambos, la pistola se disparó accidentalmente e hirió gravemente a su compañero.

El menor de 15 años llamó a la policía de Estados Unidos para que acudan de emergencia. Luego de la comunicación decidió escaparse preso de la culpa que lo perseguía por haber cometido un asesinato. Los agentes confirmaron que a ambos adolescentes se les encontró sin vida: uno tendido en el cobertizo de su casa y otro en una calle aledaña. Todo hace indicar que se habría suicidado con el mismo arma.

“Nuestro sentir está con la familia de estos jóvenes”, publicó la institución policial a través de su cuenta oficial de Twitter el 1 de enero. Bajo la misma publicación, miles de usuarios lamentaron el hecho y criticaron la facilidad con la que el menor habría conseguido la pistola.

La policía de Estados Unidos se encuentra haciendo las respectivas investigaciones para determinar con exactitud los detalles del asesinato y cómo es que uno de los adolescentes se hizo del arma que desencadenó una tragedia.

Here is the latest on the shooting and suicide on Riverlanding Circle in unincorporated Lawrenceville. Our thoughts are with the families of both these young men. pic.twitter.com/jdo726alqE