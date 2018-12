Papá creó página web para demostrarle a su hija que los Reyes Magos existen

En España, una de las tradiciones en las fiestas de Navidad es el Día de Reyes, que se celebra el 6 de enero. Ese día los niños abren los regalos que, según les cuentan sus papás, les dejan los magos de Oriente. Hace un año, una profesora le comentó a sus alumnos que los presentes no se los dejaban Melchor, Gaspar y Baltazar, sino sus padres. El padre de una de las pequeñas estudiantes decidió crear una página web con artículos que dieran fe de la existencia los personajes navideños.

Gabriel Cruz, un periodista de España, quedó estupefacto cuando su pequeña regresó del colegio descorazonada porque su maestra le dijo que los Reyes Magos no existían. Cuando su hija le preguntó para comprobar si era cierto lo que la docente le había dicho, él lo negó enfáticamente. Lo más lógico para la menor fue consultarlo en Google.

Pero el buscador no lo ayudó. Los artículos que aparecían primero eran sobre cómo decirles a los niños que los Reyes Magos que traían los regalos en Navidad no existían. El padre apagó la computadora antes de que su hija pueda darse cuenta y se impuso la tarea de crear una página web que recogiera evidencia de que los magos de Oriente no eran una mentira.

El sitio web ‘Los reyes magos existen’ tiene entradas que hablan sobre las ‘falsas noticias’ de otras páginas respecto a la inexistencia de Melchor, Gaspar y Baltazar. Además, recoge mapas y manuscritos que hablan sobre ellos.

Por ejemplo, una de las entradas trata sobre la distribución de los regalos por Navidad. “¿Esperabas a los camellos? Los tiempos han cambiado”, comienza, para luego mostrar diferentes tipos de transporte.

El papá y periodista de España comentó que realizó esta web con el único fin de preservar "el patrimonio al que tenía derecho una niña: su ilusión", tal como lo explica en la página.