Mujer intenta vender a su esposo por internet como 'objeto usado' y a 20 dólares

En Alemania, una mujer decidió vender a su marido a través del portal Ebay debido a que ya "estaba harta" de su poco ánimo en los últimos días previos a la Navidad.

Pese a que lo describió como "objeto usado", la publicación de esta esposa tuvo varias ofertas positivas, pero “ninguna propuesta concreta” en el sitio web que se caracteriza por hacer subastas en línea.

Lo ofrecía a 20 dólares. Sin embargo, por la relevancia que empezaba a tener el anuncio en Alemania prefirió retirarlo, despertando así reacciones de todo tipo: había quienes la criticaban por cosificar a una persona. Sin embargo, había también quienes querían adquirir su 'oferta'.

"Durante los primeros dos días de Navidad me di cuenta de que ya no encajábamos: me gustaría entregar a mi esposo. Se excluye el intercambio. Solicitudes por correo electrónico", escribió la mujer que prefirió no revelar su verdadera identidad. Además, la ‘oferta’ incluía llevárselo durante estas fiestas de fin de año.

Horas después la esposa prefirió retirar la publicación y dejar un contundente mensaje a quienes la criticaban en Ebay: “El anuncio tuvo muy buena acogida. Recibí muchos comentarios positivos, pero no quería hacer un drama de todo esto, era solo para divertirme por Navidad”.

Según aseguró, su marido no sabía nada de lo que había hecho esta señora y solo se enteró por la prensa de Alemania. Ebay hasta el momento no referido ningún comunicado al respecto y los usuarios indignados pidieron que eliminen la cuenta de la mujer que estuvo a punto de vender a su pareja por solo 20 dólares.